رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با حضور چهار نماینده ایران در این بازی‌ها در حال برگزاری است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با حضور چهار نماینده ایران در این بازی‌ها در حال برگزاری است.

سیما لیموچی به عنوان عضو هیئت ژوری بازی‌های پارا آسیایی و رئیس کمیته پاراتنیس روی میز آسیا در هیئت ژوری نقش آفرینی میکند.

سیمین رضایی سرداور بین المللی کشورمان به عنوان کمک سرداور بازی‌های پاراآسیایی در این رقابت‌ها حضور دارد.

همچنین فلورا یارمرادی و حمید شیخ محمدی به عنوان داوران ایرانی حاضر در این مسابقات، قضاوت مسابقات حساس بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را عهده دار هستند.