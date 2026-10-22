همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور با حضور مسئولان قوه قضائیه و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، آخرین روند اتصال کانون‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور با حضور معاون قضایی معاون اول قوه قضائیه، مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسی و خدمات حرفه‌ای دستگاه قضا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و جمعی دیگر از دست‌اندرکاران این حوزه در حال برگزاری است.

بررسی آخرین روند اتصال کانون‌ها به درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، محور اصلی این هم‌اندیشی است. برای این درگاه، ۴۱ مجوز در حوزه قوه قضائیه در حوزه کسب‌وکار‌ها شناسایی شده است و کمتر از ده مورد در حوزه صدور مجوز، نظیر استان‌های گیلان و قزوین، هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند که در دست اقدام است. بر اساس اعلام، تاکنون بیش از ده میلیون مجوز کسب‌وکار از طریق درگاه ملی صادر شده است.