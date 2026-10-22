انتخاب عباس هاشم پور به عنوان سر مربی فوتبال ساحلی عراق

انتخاب عباس هاشم پور به عنوان سر مربی فوتبال ساحلی عراق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عباس هاشم پور سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان برای دومین بار سکان دار تیم ملی فوتبال ساحلی عراق شد.

عباس هاشم پور که از بازیکنان سابق تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است چندین دوره سابقه مربیگیری در تیم‌های مختلف فوتبال و مدیریت آکادمی صنعت نفت آبادان را نیز در کارنامه ورزشی خود دارد.

عباس هاشم پور در لیگ برتر بیست و ششم نیز یکی از مربیان صنعت نفت بود و حالا برای دومین بار هدایت ملی پوشان فوتبال ساحلی عراق را بر عهده دارد.

در دوره نخست عباس هاشم پور توانست نتایج خوبی را با تیم فوتبال ساحلی عراق کسب کند و مشاوره‌های زیرساختی سرمربی تیم فوتبال ساحلی به فدراسیون فوتبال عراق باعث شد تا از لحاظ کیفیت و کمیت فوتبال ساحلی این کشور پیشرفت ملموسی داشته باشد.