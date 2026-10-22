مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران از اجرای طرح نوسازی و بازطراحی واحد‌های سیار معاینه فنی با هدف ارتقای استانداردهای فنی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی شهروندان خبر داد و اعلام کرد فعالیت این واحدها به‌صورت موقت و تا زمان آماده‌سازی و جایگزینی واحدهای جدید، متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدمهدی رضازاده با اشاره به تأکید مدیریت شهری بر نوسازی و روز آمدن کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری معاینه فنی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان گفت: در دوره ششم مدیریت شهری، با تدبیر شهردار تهران و تخصیص اعتباری بالغ بر یک میلیون دلار، نوسازی ۳۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک و ۳ خط معاینه فنی خودروهای سنگین مراکز معاینه فنی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. در ادامه این اقدامات، طرح بهسازی و نوسازی واحدهای سیار معاینه فنی خودروی سبک نیز با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و استقرار الگوی جدید بهره‌برداری از ابتدای آبان سال جاری آغاز می شود.

رضازاده با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح ارتقای ماشین‌آلات معاینه فنی برابر استانداردهای روز جهانی‌ است، تصریح کرد: استقرار الگوی جدید فنی و اجرایی، ارتقای استانداردهای عملکردی، بهبود کیفیت خدمات، ایجاد امکانات رفاهی مناسب‌تر برای شهروندان و هماهنگی بیشتر تجهیزات و ساختار واحدهای سیار با سیمای بصری شهر تهران، از مهم‌ترین اهداف این طرح به شمار می‌رود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به توقف موقت فعالیت واحدهای سیار پیشین خاطرنشان کرد: تا زمان آماده‌سازی و جایگزینی واحدهای جدید و تکمیل الزامات فنی و اجرایی، فعالیت واحدهای سیار فعلی به‌صورت موقت متوقف خواهد بود. تلاش می‌کنیم این واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و پس از تکمیل مراحل فنی و قراردادی، مجدداً به چرخه خدمت‌رسانی بازگردند.

وی در ادامه افزود: به‌منظور تداوم خدمات به شهروندان، ضمن افزایش ظرفیت پذیرش مراکز ۸ گانه خودرو سبک شهرداری تهران، ساعات کار این مراکز از ابتدای آبان‌ افزایش یافته و مراکز موظف هستند تا آخرین شهروند مراجعه کننده را پذیرش کنند.

رضازاده با اشاره به نصب بنرهای اطلاع‌رسانی مراکز جایگزین در محل واحدهای سیار گفت: به مالکان خودروهایی که در مراجعه نخست در واحدهای سیار مردود شده‌اند و لازم است در مهلت قانونی ۱۴روزه برای آزمون مجدد مراجعه کنند، از طریق پیامک و تماس تلفنی اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است تا این دسته از شهروندان بتوانند در مهلت مقرر به مراکز فعال مراجعه کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان درخواست کرد: شهروندان تهرانی پیش از مراجعه، برای اطلاع از وضع فعالیت مراکز ، می توانند به وب‌سایت رسمی ستاد معاینه فنی به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه و یا با سامانه پاسخگوی ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.