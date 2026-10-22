معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : تولید محصولات کشاورزی کشور به ۱۳۷ میلیون تن رسید و به حدود ۸۵ درصد خوداتکایی در تأمین غذا دست یافتیم.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی در آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به رشد تولید محصولات کشاورزی در شرایط خشکسالی، محدودیت منابع آبی و فشار‌های اقتصادی گفت: سال زراعی گذشته به دلیل خشکسالی کم‌سابقه، پراکنش نامناسب بارندگی‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، سالی دشوار برای تولیدکنندگان بود، اما تلاش کشاورزان و بهره‌گیری از دانش و روش‌های نوین تولید، به ثبت عملکردی قابل توجه در بخش کشاورزی انجامید.

وی با اشاره به آمار‌های رسمی اقتصادی افزود: در شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه بودند، بخش کشاورزی رشد اقتصادی مثبت حدود ۲.۲ تا ۲.۳ درصدی را تجربه کرد و میزان تولید محصولات این بخش، بر اساس آمار اعلام‌شده، از حدود ۱۳۰ میلیون تن به ۱۳۷ میلیون تن افزایش یافت.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان آب قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته از حدود ۶۵ میلیارد مترمکعب پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب رسید، تصریح کرد: با وجود کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی منابع آبی در دسترس، نه‌تنها افت تولید رخ نداد، بلکه تولید محصولات کشاورزی افزایش یافت؛ موضوعی که اهمیت دانش فنی، روش‌های نوین تولید و تلاش کشاورزان را نشان می‌دهد.

آنجفی تأمین حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور از محل تولید داخلی را دستاوردی مهم دانست و گفت: در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، تأمین پایدار کالا‌های اساسی و مواد غذایی از ارکان امنیت کشور بود و بخش کشاورزی توانست نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت غذایی ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از کشاورزان افزود: حفظ این روند به تأمین تسهیلات، افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم تولید نیاز دارد و دستگاه‌های مسئول باید متناسب با اهمیت راهبردی کشاورزی، حمایت از این بخش را در اولویت قرار دهند.

هدفمندسازی یارانه نهاده‌ها و اصلاح نظام قیمت‌گذاری

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش، هدفمندسازی یارانه نهاده‌های کشاورزی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات را از تغییرات مهم این بخش برشمرد و گفت: پرداخت مستقیم یارانه نهاده‌ها به کشاورزان می‌تواند زمینه استفاده منطقی‌تر از نهاده‌ها و اصلاح الگوی تولید را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت در استان‌ها افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه الگوی کشت نشان می‌دهد که بخشی از آمار‌های تولید و سطح زیر کشت در حال اصلاح است و بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که عملکرد واقعی برخی محصولات از ارقام رسمی پیشین بیشتر بوده است.

آنجفی با اشاره به تأثیر نظام قیمت‌گذاری بر انگیزه تولیدکنندگان اظهار کرد: در گذشته، قیمت پایین جو تولید داخل در مقایسه با هزینه واقعی واردات، قدرت رقابت کشاورزان داخلی را کاهش می‌داد؛ اما اصلاح سیاست‌های قیمتی می‌تواند به تقویت صرفه اقتصادی تولید و توسعه کشت محصولات راهبردی کمک کند.

وی با بیان اینکه تولید ذرت کشور از حدود ۳۰۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن افزایش یافته است، افزود: در حوزه دانه‌های روغنی و کلزا نیز سطح کشت امسال حدود ۱۰۰ هزار هکتار افزایش یافته که این روند را می‌توان از آثار بهبود شرایط اقتصادی تولید و استقبال کشاورزان دانست.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه نان و آرد را ضروری دانست و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که ضمن جلوگیری از واردشدن فشار به مردم، زمینه کاهش ضایعات، سوءمصرف و مشکلات موجود در چرخه تولید، خرید، نگهداری و توزیع گندم و آرد را فراهم کند.

کشاورزان نمونه؛ رهبران محلی انتقال دانش

آنجفی در ادامه با تأکید بر نقش تولیدکنندگان برتر در گسترش روش‌های موفق کشاورزی اظهار کرد: انتخاب به‌عنوان کشاورز نمونه پایان مسئولیت نیست، بلکه این تولیدکنندگان باید به‌عنوان رهبران محلی، تجربیات و دستاورد‌های خود را به دیگر کشاورزان منطقه منتقل کنند. کشاورزان پیشرو باید زمینه گسترش روش‌های موفق تولید را در مناطق خود فراهم کنند و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مسیر همراه آنان خواهد بود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای دقیق الگوی کشت در استان مرکزی، خواستار توجه جدی مسئولان استانی به این موضوع شد و بر لزوم هماهنگی میان سیاست‌های کشاورزی، شرایط اقلیمی و نیاز‌های تولید تأکید کرد.

فناوری‌های نوین، راهکار کاهش مصرف آب

آنجفی با اشاره به تغییر رویکرد‌های تولید در مواجهه با کمبود آب گفت: استفاده از فناوری‌های جدید، ارقام اصلاح‌شده و مقاوم به خشکی و روش‌های نوین آبیاری، امکان کاهش مصرف آب و هم‌زمان افزایش عملکرد محصولات را فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های تخصصی، باید درباره میزان نیاز آبی محصولات، با اتکا به داده‌های علمی و شرایط واقعی تولید قضاوت کرد؛ چراکه شیوه کشت، فناوری مورد استفاده و مدیریت مزرعه بر میزان مصرف آب تأثیر مستقیم دارند.

آنجفی در پایان تأکید کرد: استمرار رشد تولید و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مستلزم پیوند دانش فنی با تجربه کشاورزان، اصلاح سیاست‌های حمایتی، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای متناسب الگوی کشت در استان‌های کشور است.