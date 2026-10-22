به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم ناپایداری جوی و بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف مازندران خبر داد.

نوروزیان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، شناس با دمای ۲۹ درجه گرم‌ترین و بلده با ۵ درجه بالای صفر سردترین نقطه استان بود.

وی افزود: امروز پنجشنبه، ناپایداری‌ها در طول روز کاهش می‌یابد، اما از بعدازظهر و شب با افزایش ناپایداری، بارش‌های پراکنده در برخی مناطق نیمه غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: فردا به‌تدریج از غرب استان افزایش ابر و در مناطق مختلف مازندران رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهیم داشت، هرچند میزان بارش‌ها قابل‌ملاحظه نیست.

نوروزیان با اشاره به تغییرات جوی روز‌های آینده گفت: پس از کاهش موقت ناپایداری‌ها، از اواخر وقت افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و بارش‌ها در روز دوشنبه قابل‌ملاحظه خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت دریای خزر افزود: دریا تا فردا موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.