استاندار کرمانشاه بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش و توجه به سلامت جسم و نشاط اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، ورزش و کتابخوانی را دو ضرورت مهم در زندگی روزمره و برنامه کاری مدیران دانست و اظهار کرد: ورزش و کتابخوانی نباید از برنامه روزانه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی حذف شود، بلکه باید به‌عنوان بخشی از سبک زندگی و برنامه مستمر آنان مورد توجه قرار گیرد.

منوچهر حبیبی ورزش همگانی را فعالیتی اثرگذار در ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و بهبود کیفیت زندگی مردم دانست و بر ضرورت گسترش فرهنگ تحرک بدنی در جامعه تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی، علاوه بر کمک به حفظ سلامت عمومی، زمینه‌ساز افزایش شادابی، پویایی و نشاط اجتماعی است و باید با مشارکت مدیران، دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم در زندگی روزمره نهادینه شود.