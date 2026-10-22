کارشناس هواشناسی گفت: پیش بینی می‌کنیم عصر امروز و فردا در آسمان استان قم، شاهد وزش باد نسبتا شدید، گرد و خاک در مناطق مستعد و رگبار پراکنده باشیم.

پیش بینی وضعیت جوی ۳۰ مهر ۱۴۰۵| وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده، عصر امروز و فردا در قم

پیش بینی وضعیت جوی ۳۰ مهر ۱۴۰۵| وزش باد نسبتا شدید و رگبار پراکنده، عصر امروز و فردا در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: پیش بینی می‌کنیم عصر امروز و فردا در آسمان استان، شاهد وزش باد نسبتا شدید، گرد و خاک در مناطق مستعد و رگبار پراکنده باشیم.

مرتضی صبوری در خصوص وضعیت دمای هوا گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۰ درجه و فردا ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی همچنین از روند کاهش دما از روز شنبه خبر داد و گفت: روز‌های پایانی هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود.