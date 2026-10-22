سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار در مسابقات پاراشنا ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB ۹ قهرمان و نایب قهرمان شدند.

پاراآسیایی ناگویا؛ شناگران ایران صاحب مدال طلا و نقره شدند

پاراآسیایی ناگویا؛ شناگران ایران صاحب مدال طلا و نقره شدند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال رقابت‌های پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB ۹ در چهارمین روز بازی‌های پاراآسیایی برگزار شد.

در این بخش از مسابقات سینا ضیغمی نژاد با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار هم با زمان ۱.۱۳.۲۳ صاحب مدال نقره شد.

همچنین در همین ماده ابولفضل ملک اولادی با ۷ شناگر از کشورهای دیگر رقابت کرد و با زمان ۱.۲۴.۱۰ در رده پنجم قرار گرفت