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سینا ضیغمینژاد و شاهین ایزدیار در مسابقات پاراشنا ماده ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB ۹ قهرمان و نایب قهرمان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال رقابتهای پاراشنا ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB ۹ در چهارمین روز بازیهای پاراآسیایی برگزار شد.
در این بخش از مسابقات سینا ضیغمی نژاد با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار هم با زمان ۱.۱۳.۲۳ صاحب مدال نقره شد.
همچنین در همین ماده ابولفضل ملک اولادی با ۷ شناگر از کشورهای دیگر رقابت کرد و با زمان ۱.۲۴.۱۰ در رده پنجم قرار گرفت