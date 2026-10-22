مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان‌شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:با توجه به اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌ نکرده طی ساعات آینده صدای انفجار در غرب تبریز شنیده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری آذربایجان‌شرقی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اجرای عملیات انهدام مهمات عمل‌ نکرده طی ساعات آینده صدای انفجار در محدوده غرب تبریز شنیده خواهد شد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش و بی‌توجهی به شایعات اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را از مراجع رسمی دنبال کنند.