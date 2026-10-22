پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران موفق شد محموله‌ای شامل ۴۳ هزار و ۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال را در منطقه منجیل‌آباد رباط‌کریم کشف و ۵ متهم را دستگیر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی، جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر جایگزینی گازوئیل با فرآورده‌های دیگر توسط افراد در مسیر انتقال فرآورده‌های نفتی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و رصد دقیق، موفق به شناسایی محل انتقال و نگهداری سوخت قاچاق در منطقه «منجیل‌آباد» شهرستان رباط‌کریم شدند. بر همین اساس، با هماهنگی قضایی و با مشارکت عوامل اداره تعزیرات حکومتی و دادستان رباط‌کریم، تیمی برای بازرسی از انبار اعزام شد.

سرهنگ زلفخانی تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۶ عدد مخزن و یک دستگاه تانکر کشف گردید و کارشناسان پس از بررسی‌های فنی، حجم فرآورده‌های نفتی موجود در این مخازن را بالغ بر ۴۳ هزار و ۸۰۰ لیتر برآورد کردند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، ۵ متهم مرتبط با این پرونده دستگیر شدند. همچنین با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی، ۲ دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت نیسان که برای انتقال فرآورده‌های نفتی قاچاق از آنها استفاده می‌شد، در محل توقیف گردیدند.

وی با اشاره به اینکه ارزش گازوئیل قاچاق مکشوفه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود که تمامی فرآورده‌های کشف‌شده توقیف و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.