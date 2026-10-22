مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به دو مصدوم حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در محور اصفهان به یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، طاهری گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در محور اصفهان به یاسوج، روبه‌روی معادن سنگ دریافت شد که بلافاصله تیم امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان فلارد با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود:نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی مصدومان را به مراکز درمانی منتقل کردند.