محمدجواد شکراللهی با سابقه فعالیت در حوزه‌های اجرایی، عمرانی، سیاسی و مدیریتی به‌عنوان بخشدار بهنمیر شهرستان بابلسر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدجواد شکراللهی با حکم استاندار مازندران به‌عنوان بخشدار بهنمیر شهرستان بابلسر منصوب شد.

شکراللهی پیش از این در حوزه‌های اجرایی، عمرانی، سیاسی و مدیریتی مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشت که بخشداری بخش نارنجستان شهرستان سوادکوه‌شمالی، مدیریت حراست هلدینگ ایران‌مال تهران و کارشناسی حوزه سیاسی فرمانداری ویژه بابل از جمله سوابق اوست.

وی همچنین ریاست ستاد چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در بخش نارنجستان را بر عهده داشت.

از دیگر سوابق اجرایی بخشدار جدید بهنمیر می‌توان به مسئولیت در حوزه امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری جویبار و دبیری شورای ترافیک، ستاد مدیریت بحران و ستاد پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اشاره کرد.