وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: شمار قابل‌توجه آثار ثبت‌شده ملی و جهانی در خوزستان، بیانگر عمق تاریخی و تنوع فرهنگی این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا صالحی‌امیری با اشاره به برگزاری نشست شورای ملی ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی منقول، غیرمنقول و دفاع‌مقدس خوزستان با اشاره به ثبت ملی ۱۲۹ اثر جدید خوزستان ادامه داد: این اقدام نشانه‌ای از ظرفیت‌های گسترده میراثی استان و ضرورت تداوم شناسایی، مستندسازی و حفاظت از این سرمایه‌ها است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از ظرفیت‌های تاریخی خوزستان همچنان نیازمند پژوهش‌های میدانی، مطالعات تخصصی و معرفی مؤثر است. توسعه شناخت عمومی از این میراث، علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش گردشگری فرهنگی و افزایش فرصت‌های اقتصادی در استان باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آثار ثبت‌شده جهانی و ملی خوزستان خاطرنشان کرد: حفاظت از این میراث و تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی به فرصت‌های پایدار توسعه، نیازمند همکاری مستمر میان مجموعه وزارتخانه، مدیریت استان، نهاد‌های محلی، پژوهشگران و فعالان اقتصادی است.