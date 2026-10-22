دکتر شاهین آخوندزاده گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یکی از دانشگاه‌های برجسته کشور در حوزه تحقیقات و فناوری، و در بخش پزشکی هسته‌ای، قطب ایران است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: امروز از بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بازدید شد و با گزارش‌هایی که دانشگاه داده، دیده شد که خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یکی از دانشگاه‌های برجسته کشور در بخش پژوهش، تحقیقات و فناوری و در بخش پزشکی هسته‌ای قطب ایران است.

دکتر شاهین آخوندزاده افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشمند برجسته در تراز بین‌المللی دارد و ۵ نفر از اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه جزء پژوهشگران یک درصد دنیا هستند.

او ادامه داد که همچنین در زمینه زیست فناوری، تحقیقات بسیار عمیقی این‌جا انجام داده و خوشبختانه در بخش هوش مصنوعی نیز از سال گذشته گام‌های بلندی را برداشته است.

دکتر آخوندزاده اضافه کرد: امیدواریم با حمایت بیشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این تحقیقات به‌خصوص در سطح بین‌المللی گسترش پیدا کند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: درحالی‌که زیر سایه تحریم‌ها مراکز تحقیقاتی دنیا، کار کردن با ایران را ممنوع کرده‌اند، بسیار خوشحالم که بسیاری از مراکز تحقیقات بین‌المللی دنیا دست همکاری به سوی دانشمندان و پژوهشگران این استان و ایران دراز کرده‌اند و می‌خواهند با اشتیاق با دانشگاه بوشهر به این دلیل که جزء مراکز تحقیقاتی برجسته دنیا است، کار مشترک انجام دهند و بسیار خوشحالم از این‌که این سطح از کار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام می‌شود.

رئیس مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران افزود: برای توسعه کارهای پژوهشی، ما حمایت مالی ویژه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواهیم کرد؛ این وظیفه ما در وزارت است. البته هر یک از مدیریت‌های معاونت تحقیقات، مانند مدیریت تحقیقات، مدیریت فناوری، اطلاع‌رسانی و بخش علم‌سنجی ما در حد توان خود حمایت‌هایشان را از این دانشگاه ادامه خواهند داد.

معاون وزیر بهداشت همچنین به‌عنوان نماینده وزیر دیروز به جزیره خارگ رفت و دراین‌باره به خبرنگار صداوسیما گفت: دیروز همراه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از جزیره خارگ بازدید کردیم؛ این جزیره جگرگوشه کشور ما است که در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان و حتی پس از آن زیر تهاجم دشمن صهیونیستی و رژیم آمریکا بود و دیدیم که خوشبختانه سرپا است و مردم به شادابی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

دکتر آخوندازاده افزود: با حضور بخشدار جزیره، بازدیدی از مرکز جامع سلامت شهر داشتیم که مشکلات اندکی داشتند و رئیس دانشگاه دستور دادند که سریع برطرف شود.

او ادامه داد: همچنین از بیمارستان وزارت نفت بازدید کردیم که خدمات بسیار ارزنده‌ای به مردم شریف خارگ ارائه می‌دهد و ان‌شاءالله با تعامل میان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و وزارت نفت بتوانیم این خدمات را بهترانجام دهیم و رضایتمندی مردم شریف خارگ را داشته باشیم.