به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها عبور امواج کم ارتفاع تراز میانی جو تا روز شنبه در برخی از ساعات موجب افزایش ابر و احتمال رگبار‌های پراکنده و رعدوبرق و وزش باد موقتی در برخی از مناطق استان خواهد شد.

بارش‌ها در این مدت بسیار خفیف و پراکنده خواهد بود.

خاطر نشان می‌شود به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق استان وجود دارد.

از روز یکشنبه هفته آتی یک سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود که مطابق نقشه‌های فعلی پیش یابی وضع هوا از بعد از ظهر یکشنبه تا روز دوشنبه در برخی ساعات موجب بارش باران در استان خواهد شد.

از لحاظ دمایی روند کاهشی دمای هوا طی روز‌های آینده تداوم خواهد داشت.