مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر الزام دریافت شناسه (QR Code) و شناسنامه برای تمامی محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی استان تأکید کرد؛ اقدامی کلیدی که با هدف شفاف‌سازی تولید، ارتقای کیفیت و تسهیل نظارت بر محصولات کشاورزی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر ضرورت و الزام اخذ شناسنامه و کد دوبعدی (QR Code) برای تمامی واحد‌های تولیدی محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی در سطح استان تأکید کرد.

شبنم جلیل‌زاده در حاشیه مراسم روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی با موضوع بیماری‌های ویروسی گلخانه‌ها» که با حضور جمعی از مدیران، محققان و فعالان این حوزه در ارومیه برگزار شد، نحوه ثبت درخواست و اخذ شناسنامه واحد‌ها را تشریح کرد.

وی از انجمن گلخانه‌داران، اتاق اصناف کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها خواست تا با همکاری همه‌جانبه، روند اجرای این فرایند مهم را تسریع بخشند.

در این رویداد علمی و ترویجی که به صورت زنده از شبکه استانی برکت نیز پخش شد، مباحث تخصصی متنوعی مطرح شد.

رضا پوررحیم، رئیس بخش تحقیقات ویروس‌شناسی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، آخرین دستاورد‌های علمی و راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های ویروسی در کشت‌های گلخانه‌ای را برای بهره‌برداران تشریح کرد.

همچنین در نشست‌های تخصصی این مراسم، گلخانه‌داران و کارشناسان پیرامون چالش‌های مهمی همچون تأمین پایدار سوخت، مدیریت تأمین نهاده‌های کشاورزی و راهکار‌های توسعه مدیریت بیولوژیک آفات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

الزام شناسنامه‌دار کردن محصولات، به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی برای استانداردسازی تولید و تسهیل صادرات محصولات باغبانی استان به شمار می‌رود.