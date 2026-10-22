به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در باغ‌های زیتون استان سمنان ۳ هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و ۴۰۰ هکتار غیربارور است.

پیش بینی می‌شود امسال حدود هزار تن روغن زیتون در این استان استحصال می‌شود.

ابوذر حسین‌پور، کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به فعالیت پنج واحد فرآوری زیتون در استان گفت: شهرستان‌های گرمسار، آرادان، سرخه و سمنان از مهم‌ترین مناطق تولید زیتون هستند و ارقام روغنی و کنسروی، به‌ویژه زرد روغنی، در این مناطق کشت می‌شود.

در استان سمنان ۷۷۶ بهره‌بردار در بخش زیتون‌کاری فعالیت دارند.