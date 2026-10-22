به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ سیدمهدی موسوی گفت : ماموران پلیس راهور شهرستان میامی در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت ترافیکی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی، یک دستگاه خودروی سنگین را برای بررسی متوقف کردند.

وی گفت: برابر استعلام پلیس مشخص شد، خودروی مذکور ۲۳۰ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور دارد.

سرهنگ موسوی در پایان با اشاره به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ گفت: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی بوده و بی احتیاطی در رانندگی باعث صدمه به خود و دیگران خواهد شد.