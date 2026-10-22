با ادامه فعالیت موج بارشی در آذربایجان غربی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد برخی مناطق استان را فراگرفته است؛ در حالی که نالوس اشنویه با ثبت بیش از ۱۱ میلی‌متر بارندگی رکورددار بارش‌های اخیر بوده، هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آخرین وضعیت جوی آذربایجان غربی نشان می‌دهد که موج بارشی فعال در استان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، امروز نیز شاهد رگبار‌های متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط خواهیم بود.

بررسی داده‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته حاکی از آن است که بارش‌ها در نقاط مختلف استان گزارش شده و در این میان، ایستگاه نالوس در اشنویه با ثبت ۱۱.۴ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش‌های اخیر را به خود اختصاص داده است.

با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و بر اساس هشدار سطح زرد هواشناسی، احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و همچنین سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی مناطق استان وجود دارد. با این حال، خوشبختانه این موج بارشی از اواخر وقت امروز به‌تدریج از جو استان خارج خواهد شد.

از نظر وضعیت دمایی، با شمالی شدن جریانات جوی، روند تدریجی کاهش دمای بیشینه در سطح استان آغاز شده که این وضعیت تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.

طی شبانه‌روز گذشته، چالدران با ۶.۶ درجه خنک‌ترین (سردترین) و پلدشت با ۲۶.۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه آذربایجان غربی بوده‌اند.



