اداره گاز شهریار از قطع جریان گاز ۱۸ هزار مشترک شهر فردوسیه در روز جمعه اول آبان، به منظور اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اداره گاز شهریار اعلام کرد، روز جمعه اول آبان ۱۴۰۵، گاز ۱۸ هزار مشترک شهر فردوسیه از ساعت ۸ تا ۱۸ به دلیل اجرای عملیات توسعه، اصلاح و تقویت شبکه گاز در خط BG این شهر قطع خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه اداره گاز شهریار، مشترکان باید هنگام خروج از منزل، شیر اصلی ورودی گاز را بسته نگه دارند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پس از پایان عملیات، نیرو‌های امداد و تعمیرات برای برقراری مجدد جریان گاز به منازل مراجعه می‌کنند و وصل گاز مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن و به‌صورت جداگانه انجام خواهد شد.