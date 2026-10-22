وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از برنامه‌ریزی برای توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی صنایع‌دستی و تدوین برنامه‌های گردشگری دریامحور خبر داد و از سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرستان شادگان استان خوزستان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی‌امیری در دومین روز از سفر خود به استان خوزستان و در حاشیه آیین شکرانه برداشت خرما در شادگان، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، طبیعی و اقتصادی این شهرستان، بر ضرورت پیوند نظام‌مند میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و تولیدات بومی با بازار‌های داخلی و بین‌المللی تاکید کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی افزود: یکی از ماموریت‌های جدی ما در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سامان‌دهی فرایند بازاریابی و عرضه محصولات بومی است. در حوزه صنایع‌دستی، برنامه‌ای را آغاز کرده‌ایم تا در شهرستان‌های کشور، بازارچه‌های صنایع‌دستی توسعه یابد و زمینه دسترسی هنرمندان به بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات ایرانی، از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از شبکه‌های توزیع بین‌المللی خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که محصولات صنایع‌دستی ایران از مسیر‌های حرفه‌ای بازاریابی و شبکه‌های توزیع جهانی به بازار‌های بین‌المللی راه پیدا کنند. دولت نیز وظیفه خود می‌داند در زمینه بازاریابی و صادرات، از تولیدکنندگان و هنرمندان حمایت کند.

شادگان؛ تلاقی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و تولیدات بومی

صالحی‌امیری با برشمردن ظرفیت‌های راهبردی شادگان، گردشگری، دامداری و کشاورزی و تولید خرما را سه محور مهم توسعه اقتصادی این شهرستان معرفی کرد و گفت: شادگان از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی جامع و نگاه توسعه‌محور مورد توجه قرار گیرد. این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب کشور تبدیل شود و تالاب شادگان، در این میان، فرصتی ممتاز برای توسعه گردشگری به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه کشاورزی و دامداری در اقتصاد منطقه افزود: ظرفیت‌های تولیدی شادگان باید به‌صورت جدی دنبال شود. محصول خرما نیز از جمله مزیت‌های اقتصادی این شهرستان است که با توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه حضور مؤثرتر در بازار‌های گسترده‌تر را فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های معرفی‌شده در جریان برنامه‌های سفر و نمایشگاه محصولات محلی، بر ضرورت عبور از عرضه خام محصولات و حرکت به سمت فرآوری، بازاریابی هدفمند و توسعه بازار تاکید کرد، رویکردی که می‌تواند ارزش افزوده تولیدات بومی را افزایش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و درآمدزایی در منطقه ایجاد کند.

توسعه گردشگری دریامحور؛ از شناسایی ظرفیت‌ها تا جذب سرمایه‌گذار

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با تشریح رویکرد دولت در توسعه اقتصاد دریامحور، از تدوین برنامه‌های ملی گردشگری دریامحور برای استان‌های ساحلی شمال و جنوب کشور خبر داد و گفت: در حوزه گردشگری دریامحور، برنامه‌های ملی برای سه استان شمالی و چهار استان جنوبی تدوین و در ستاد مربوط به تصویب رسیده است و اکنون فرایند جذب سرمایه‌گذار برای اجرای ظرفیت‌های شناسایی‌شده دنبال می‌شود.

او با اشاره به شناسایی ۲۵۰ نقطه هدف گردشگری در چارچوب برنامه‌های مرتبط، بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و محیطی مناطق ساحلی تاکید کرد و افزود: در شادگان نیز نقاط ارزشمندی وجود دارد که با برنامه‌ریزی اصولی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رعایت الزامات حفاظت از محیط طبیعی، می‌توانند زمینه جذب گردشگران از سراسر کشور و حتی گردشگران بین‌المللی را فراهم کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: تحقق این هدف، مستلزم پیوند میان شناسایی ظرفیت‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، تامین منابع مالی و حضور سرمایه‌گذاران است، فرایندی که در صورت اجرای هماهنگ، می‌تواند ظرفیت‌های طبیعی شادگان را به فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل کند.

دعوت از سرمایه‌گذاران برای فعال‌سازی ظرفیت‌های شادگان

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های این شهرستان در سطح ملی و بین‌المللی، بر لزوم افزایش توجه سرمایه‌گذاران به فرصت‌های اقتصادی شادگان تاکید کرد و گفت: شادگان سرشار از فرصت و ظرفیت است و آنچه ضرورت دارد، ورود سرمایه برای تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل است.

او با اشاره به پیگیری مسائل منطقه از سوی نماینده مردم و مسئولان محلی افزود: با مسئولان شهرستان درباره دعوت از سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های موجود گفت‌و‌گو کرده‌ایم. وزارت میراث‌فرهنگی نیز مسائل و ظرفیت‌های شادگان را در چارچوب وظایف خود پیگیری خواهد کرد و گزارش وضعیت این شهرستان را برای طرح در سطوح مرتبط دولت منتقل می‌کنم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از پیگیری ظرفیت‌های روستایی شادگان برای ثبت در فهرست‌های ملی و جهانی خبر داد و این اقدام را بخشی از مسیر معرفی هویت فرهنگی، جاذبه‌های بومی و توانمندی‌های گردشگری منطقه دانست.

صالحی‌امیری در پایان با قدردانی از استاندار خوزستان، فرماندار شادگان و مسئولان محلی، بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت محلی، هنرمندان، تولیدکنندگان و بخش خصوصی تاکید کرد و یادآور شد: توسعه اقتصادی شادگان به رویکردی یکپارچه نیاز دارد، رویکردی که در آن میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی در خدمت تقویت اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای جایگاه اقتصادی شهرستان قرار گیرند.

پیش از حضور در آیین شکرانه برداشت خرما، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روستای گردشگری صلِیحاویه بازدید کرد و در ادامه نیز با حضور در بازارچه صنایع‌دستی شادگان، ضمن بازدید از محصولات عرضه‌شده، با هنرمندان و فعالان این حوزه گفت‌و‌گو کرد و در جریان ظرفیت‌ها و مسائل آنان قرار گرفت.

کاشت یک نخل خرما در حاشیه آیین شکرانه برداشت خرما، از دیگر برنامه‌های این مراسم بود که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری انجام شد.