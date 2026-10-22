مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری اردبیل با اعلام اختصاص هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های هادی در استان بر ضرورت نظارت دقیق دهیاران و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بخشعلی لطیفی روز پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کمیسیون ماده ۹۹ دهیاری‌های شهرستان نیر اظهار کرد: این میزان اعتبار از اول امسال تاکنون برای اجرای طرح‌های هادی و آبادانی روستا‌ها در استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت توانمندسازی دهیاری‌ها افزود: بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار هم برای خرید ماشین‌آلات و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌های استان تخصیص یافته است.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری اردبیل ادامه داد: همچنین در این راستا هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی دهیاری‌های استان در قالب پروژه‌های عمرانی نظیر جدول‌گذاری، سنگ‌فرش و زیرسازی معابر هزینه شده است.

لطیفی با تأکید بر لزوم صیانت از اراضی ملی و کشاورزی، از دهیاران خواست با دقت در اجرای قوانین کمیسیون ماده ۹۹، از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در روستا‌ها جلوگیری کنند.

حسن قبادی، فرماندار نیر هم در این جلسه با اشاره به نقش پیشگیرانه کمیسیون ماده ۹۹ گفت: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی در روستا‌ها یک اولویت است و از دهیاران انتظار می‌رود با نظارت مستمر و هوشیاری کامل، مانع از بروز هرگونه تخلف ساختمانی در محدوده مدیریت خود شوند.