با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ای و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، آخرین روند اجرای طرح‌های عمرانی از جمله تعریض محور سه‌راهی دارلک به ترشکان و کنارگذر شمالی میاندوآب با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روند اجرای طرح‌های عمرانی و وضعیت محور‌های مواصلاتی جنوب آذربایجان غربی در قالب بازدید‌های میدانی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این بازدید‌ها که در رابطه با پیگیری دستورات ویژه استاندار آذربایجان‌غربی انجام شد، آخرین وضعیت طرح های راه‌سازی کلیدی در جنوب استان از جمله تعریض جاده سه‌راهی دارلک به ترشکان، کنارگذر شمالی میاندوآب و مسیر ارتباطی میاندوآب به میانه (سرچم) زیر ذره‌بین کارشناسی رفت.

مسئولان ارشد عمرانی استان در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی موانع اجرایی، بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح ها، رفع نقاط حادثه‌خیز، ارتقای ایمنی تردد شهروندان و توسعه و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی منطقه تأکید کردند.

توسعه این محور‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تردد منطقه‌ای و کاهش تصادفات جاده‌ای در جنوب آذربایجان غربی به همراه دارد.