به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محسن مردعلی، قائم‌مقام بنیاد علوی در تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های اصلی این بنیاد در راستای توانمندسازی اقتصادی مردم در سفر به آذربایجان‌غربی از احیای ۲۵۰ قنات، دسترسی ۱۷ هزار هکتار زمین به آب پایدار در سه سال اخیر خبر داد.

محسن مردعلی با اشاره به رویکرد اصلی این بنیاد در حوزه مدیریت منابع آب و تأمین آب پایدار برای کشاورزی اظهار کرد: «در راستای مأموریت‌های توانمندسازی اقتصادی، تمرکز ویژه‌ای بر احیا و لایروبی قنوات در سراسر کشور داشته‌ایم. ظرف دو سال اخیر و از طریق شبکه اجرایی خود در کل کشور، بیش از ۳۸۶ قنات را تحت پوشش قرار دادیم که از این تعداد، ۲۵۰ قنات به مرحله احیا رسیده است.»

وی با تأکید بر مشارکت مردمی در اجرای این طرح افزود: «احیای قنوات به شکل مشارکتی و با همکاری خود مردم صورت می‌گیرد. این ۲۵۰ قنات احیاشده، بیش از ۱۷ هزار هکتار زمین را به آب پایدار دسترسی داده و با ضریب بهره‌وری بالا، بیش از ۱۷ هزار کشاورز از آن بهره‌مند شده‌اند. در این راستا بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بنیاد علوی و با همکاری مردم انجام شده است.»

قائم‌مقام بنیاد علوی درباره برنامه‌های آتی این نهاد تصریح کرد: «برای سه سال آینده و با همکاری نهاد‌های مختلف، پیش‌بینی کرده‌ایم بین ۱،۵۰۰ تا ۲،۰۰۰ قنات دیگر تحت پوشش قرار گیرد و بیش از ۶۳ همت سرمایه‌گذاری در حوزه احیای قنوات مدنظر خواهد بود.»