به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در نشست خبری گفت: با افزوده شدن حدود ۱۰۳ دانشجوی جدید در رشته‌های پرستاری و فوریت‌های پزشکی، جمعیت دانشجویی این دانشکده حدود دو برابر افزایش یافته است.

رضا صفری افزود: اکنون حود ۱۰۸ دانشجو در رشته‌های کارشناسی پرستاری، کاردانی فوریت‌های پزشکی و بهداشت عمومی مشغول تحصیل هستند.

وی گفت: این دانشکده فعالیت خود را از سه سال پیش با دو رشته کاردانی فوریت‌های های پزشکی و بهداشت عمومی آغاز کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان گفت: ۲ رشته کارشناسی مامایی و پرستاری نیز به این دانشکده افزوده می‌شود.

صفری افزود: در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حدود ۲۰ دانشجو درکارشناسی ناپیوسته مامایی پذیرش می‌شوند.

وی گفت: مجوز پذیرش در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیز دریافت شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان افزود: تلاش می‌شود تا پایان سال ۲۱ دستگاه آمبولانس به مراکز درمانی و اورژانس جاده‌ای شرق استان اضافه شود.

صفری افزود: ۴۷۵ واحد بهداشتی درمانی و ۲۹ پایگاه اورژانس جاده ایی در شرق استان فعال است.