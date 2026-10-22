وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر ۲ روزه به خراسان شمالی روز پنجشنبه، پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد را با پنج سالن و ظرفیت ۵۰۰ صندلی افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، پردیس سینمایی مهر هماگ صبح روز پنجشنبه 30 مهر ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه جمعی از مدیران سینمایی، مسئولانی استانی و فعالن فرهنگی در شهر بجنورد افتتاح شد

طراحی، ساخت و تجهیز این پردیس سینمایی از سال ۱۴۰۰ در خراسان شمالی آغاز شد و پردیس پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی‌های فنی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تکمیل شد و پنج سالن سینمایی آن به تجهیزات مورد نیاز مجهز شدند.

پردیس سینمایی مهر هماگ با ظرفیت ۵۰۰ صندلی از مجموعه‌های مدرن سینمایی شمال شرق کشور به شمار می‌رود و با برخورداری از امکانات متنوع، زمینه ارائه خدمات سینمایی و فرهنگی به شهروندان بجنورد و دیگر مناطق استان را فراهم می‌کند.

این مجموعه دارای پنج سالن نمایش فیلم، سالن اختصاصی کودکان و سالن ویژه «وی‌آی‌پی» است و همچنین گالری مهر با فراهم کردن فضای نمایش آثار هنرمندان، ظرفیت تازه‌ای برای تقویت فعالیت‌های هنرهای تجسمی در بجنورد ایجاد می‌کند.

سالن اختصاصی کودکان با طراحی و تجهیزات متناسب، برای میزبانی از مخاطبان خردسال و خانواده‌ها در نظر گرفته شده و سالن ویژه نیز امکان تجربه متفاوتی از تماشای فیلم را فراهم می‌کند.

گالری مهر نیز با قابلیت میزبانی از نمایشگاه‌ها و آثار هنرمندان محلی، زمینه گسترش فعالیت این مجموعه در حوزه‌های دیگر فرهنگ و هنر را فراهم کرده است.

افتتاح این پردیس در راستای توسعه زیرساخت‌های سینمایی و افزایش دسترسی شهروندان به سالن‌های استاندارد نمایش فیلم انجام شده است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و افزایش ظرفیت میزبانی بجنورد از رویدادهای سینمایی کمک کند.

بر اساس این گزارش، خراسان شمالی از روز چهارشنبه میزبان سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است. این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای فرهنگی و هنری استان انجام می‌شود.