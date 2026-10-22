به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی دوی ۴۰۰ متر مردان کلاس T ۱۲ در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، امروز (پنجشنبه، ۳۰ مهر) برگزار شد و وحید علی‌نجیمی در خط استارت قرار گرفت.

نماینده ایران در فینال این ماده با سه دونده دیگر از تایلند، ژاپن و عراق رقابت کرد که با زمان ۵۱.۴۰ ثانیه به عنوان نفر چهارم از خط پایان عبور کرد.

او در دور مقدماتی با ثبت زمان ۵۲.۱۱ ثانیه در رتبه دوم گروه خود قرار گرفت و فینالیست شد.

دقایقی پیش هاجر صفرزاده در بخش زنان این ماده با زمان ۵۶.۴۳ ثانیه اول شد و طلا گرفت.