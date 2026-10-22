به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور که برای افتتاح زندان جدید خارج از شهر سلماس وارد این شهرستان شده است با همراهی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و تعدادی از مدیران استانی و شهری و جمعی از مردم شهید پرور شهرستان سلماس، با حضور در گلزار شهدا شهرستان سلماس، با اهداء شاخه گل و قرائت فاتحه به ارواح قدسی آنان ادای احترام نموده و ضمن میثاق دوباره با آرمان‌های شهداء و امام شهید، با رهبر انقلاب تجدید بیعت کردند.



آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور در حاشیه این مراسم معنوی در گفت:همه ما مدیون شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و جنگ رمضان هستیم که با تاسی از سید و سالار شهیدان به جهانیان درس آزادگی دادند و میهن اسلامی را سربلند کردند.

وی افزود:شهدا چراغ راه هستند و راه را نشان داده‌اند و قدم گذاشتن در این راه توفیق الهی است و یقینا عاقبت به خیری را به همراه دارد.

آسیایی رئیس سازمان زندان‌های کشور، علی نژاد رئیس کل دادگستری استان و همراهان سپس بر سر مزار شهدای جنگ رمضان رفتند و به این شهدا هم ادای احترام کرده و مزار شریف آنان را گلباران کردند.

رئیس کل دادگستری استان هم در این مراسم گفت: حضور در مزار شهداء توفیقی هست که نصیب ما شد تا با شهداء و امام راحل و امام شهید پیمان و میثاق ببندیم که ما نیز در سنگر اجرای عدالت و احقاق حق جان بر کف، خالصانه، جهادگونه و ایثارگرانه تلاش کنیم و عاقبت همه ما ختم به خیر و شهادت شود.