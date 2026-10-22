به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، اعزام مشمولان پایه خدمتی آبان ۱۴۰۵ به‌صورت انفرادی و خودمعرف انجام خواهد شد و براین‌اساس، مشمولانی که برگ آماده‌به‌خدمت به تاریخ آبان‌ماه ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه و معرفی‌نامه به مراکز آموزش را دریافت کرده و برابر اطلاعات درج شده در آن اقدام کنند.

سرهنگ اکبر معادلی در خصوص ملزومات مورد نیاز همراه مشمولان نیز ادامه داد: مشمولان در هنگام مراجعه به مراکز آموزش، علاوه بر مدارک درج شده در برگه اعزام، باید کارت تلفن همگانی تهیه شده از مخابرات استان را به همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری‌کارت و دیگر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

سرهنگ معادلی به مشمولان توصیه کرد: اعزام خود را به روز پایانی موکول نکنند؛ چراکه حضور نداشتن به‌موقع در زمان و محل‌های تعیین‌شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با متخلفان رفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir یا پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.