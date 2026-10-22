

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این انتخابات رقابت برای کسب ریاست میان نناد لالوویچ رییس فعلی اتحادیه جهانی کشتی و نامیگ علیف آذربایجانی که در حال حاضر عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی است، خواهد بود.

لالوویچ صرب از سال ۲۰۱۳ ریاست اتحادیه جهانی کشتی را بر عهده دارد.

اما انتخابات اعضای هیات رییسه اتجادیه جهانی کشتی نیز در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی ایران نیز بار دیگر نامزدهای حضور در هیات رییسه این اتحادیه شده است.

میخائیل مامیاشویلی (روسیه)، فواد مسکوت (مغرب)، آخرودژان روزیف (ازبکستان)، دان رایان (کانادا) و خانم یه ژانگ (چین)، ۵ عضو فعلی هیات ریییه اتحادیه جهانی کشتی هستند که این‌بار نیز در انتخابات هیات رییسه حاضر شده‌اند.

هم‌چنین ولادیمیر برگوویچ (کرواسی)، علیرضا دبیر (ایران)، تاخمینا خوجائوا (تاجیکستان)، فرانسیسکو لی لوپز (گواتمالا)، یرکین اوکاسوف (قزاقستان) و ژلکو ترایکوویچ (صربستان)، ۶ نامزد دیگرهیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی هستند.

در صورتی که لالوویچ صرب بار دیگر ریاست این اتحادیه را بر عهده بگیرد، نامزدی ترایکوویچ صرب برای هیات رییسه منتفی خواهد شد.