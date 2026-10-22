لباس متبرک شهید سعید کیوانلو، ملوان ناو دنا به خانواده‌اش در جغتای تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،

جلال فرجاد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جغتای گفت: تعدادی از همکاران و همرزمان شهید سعید کیوانلو با حضور در منزل این شهید عزیز، ضمن قرائت پیام امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، لباس متبرک‌شده شهید در اعتاب مقدسه کربلا و حرمین شریفین را به پدر و مادر معظم وی تحویل دادند.

در این دیدار، ناخدا یکم «محمد کیوانلو» ضمن ابلاغ سلام فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در آب ‌های نیلگون خلیج فارس گفت: با حضور بصیرت‌مندانه مردم در صحنه و جانبازی فرزندان این مرزوبوم، امنیت کامل در خلیج فارس برقرار است. وی از عموم مردم خواست تا اخبار و وضعیت تنگه هرمز را صرفاً از طریق رسانه ملی پیگیری کنند.

ناخدا یکم کیوانلو با تأکید بر اینکه دشمن به‌دنبال ایجاد فاصله میان «میدان خیابان» و «میدان نبرد» است، افزود: ملت بزرگ ایران با لبیک به ندای ولی امر مسلمین و حضور چندبرابری در میدان، نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کردند و ان‌شاءالله با درایت فرماندهی معظم کل قوا و هماهنگی کامل نیروهای مسلح، پیروزی نهایی بسیار نزدیک است.

در پایان مسئولان محلی به‌ همراه همرزمان شهید با حضور بر مزار مطهر شهدا، ضمن ادای احترام و قرائت فاتحه، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.