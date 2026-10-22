دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به اجرایی نشدن ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای به روزرسانی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی، انتقاد کرد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ علی حدادی با انتقاد به اجرایی نشدن ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای به روزرسانی زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی گفت: لازم است وزارت صمت نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف حفره‌های خالی در شهرک‌های صنعتی اقدام کرده و با بازپس گیری زمین‌های غیرفعال نسبت به واگذاری آنها به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، اقدام کند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تعیین تکلیف زمین‌های غیرفعال شهرک‌های صنعتی، گفت: این یکی از وظایف قانونی وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است که باید نسبت به به‌روز‌رسانی وضعیت این زمین‌ها اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: افرادی که در گذشته نسبت به خرید زمین در شهرک‌های صنعتی اقدام کردند، موظف بودند که در آنها واحد‌های تولیدی یا صنعتی احداث کنند، اما متاسفانه این زمین‌ها را فریز کردند و به آن ارزش افزوده می‌دهند که در آینده با قیمت بالا بفروشند که اقدامی خلاف قانون است.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون وزارت صمت و به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران موظف هستند این حفره‌های خالی را از طریق شهرک‌های صنعتی استان‌ها شناسایی و تعیین‌تکلیف و بازپس‌گیری کرده و به افرادی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، واگذار کنند.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: آنچه مسلم است تعهدنامه‌هایی که از خریداران زمین‌های شهرک‌های صنعتی اخذ می‌شود، قانونی است، اما متاسفانه برخی اوقات در حالی از پیگیری وضعیت این زمین‌ها غفلت می‌شود که ظرفیت مطلوبی برای احداث واحد‌های تولیدی و اشتغالزایی محسوب می‌شوند و زیرساخت اصلی امیدآفرینی برای جوانان هستند بنابراین باید دقت شود که به افراد واجد صلاحیت برای سرمایه‌گذاری و تولید واگذار شوند.