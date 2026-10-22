به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برداشت سیب‌زمینی پاییزه در حدود ۱۲ هزار هکتار از مزارع مناطق سردسیر استان آغاز شده است.

پیمان فیروز نیا پیش بینی کرد: ۳۶۰ هزار تن از این محصول، روانه بازار مصرف در داخل کشور و بازار‌های صادراتی شود.

وی ادامه داد: کشت ارقام جدید کلاسدار منجر به افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح و همچنین بهره‌وری حداکثری در مصرف آب شده، ضمن اینکه بالا رفتن کیفیت برای مصرف خوراکی، انبارداری و استفاده در صنایع فرآوری را نیز به همراه داشته است.

پیمان فیروز نیا گفت: استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ شرکت تولید مینی تیوبر سیب زمینی و تولید بیش از ۳۰ میلیون عدد غده با سطح قرارداد هزار هکتار با کشاورزان پیشرو جهت تکثیر انواع ارقام سیب زمینی کلاسدار، از قطب‌های مهم در تولید سیب زمینی بذری کشور است.