ششمین دوره المپیاد ورزشی شهرستان ری که با عنوان «سه هزار شهید شهرستان ری» برگزار شد، با حضور گسترده ورزشکاران آقایان و بانوان در بیش از ۳۰ رشته ورزشی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویدادی که با هدف شناسایی استعداد‌های ورزشی، توسعه جوانان در فعالیت‌های ورزشی و غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در این مراسم گفت: ششمین دوره این المپیاد با عنوان سه هزار شهید شهرستان ری، از هفته تا پایان شهریورماه و با مشارکت هیئت‌های ورزشی، مدیران شهری و مدیران بخش‌های تابعه شهرستان برگزار شد.

جواد ترابی با اشاره به حضور چهار هزار ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها افزود: مسابقات در بیش از ۳۰ رشته ورزشی و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار و در شهر‌ها و بخش‌های مختلف شهرستان ری میزبان رقابت‌های ورزشی بودند.

وی با قدردانی از همکاری هیئت‌های ورزشی، شهرداران، بخشداران و مجموعه‌های اجرایی و مدیریتی افزود: همراهی و حمایت این مجموعه‌ها نقش مهمی در برگزاری مسابقات مطلوب داشت و شهرستان ششمین المپیاد ورزشی ری بدون حادثه و حاشیه به کار خود پایان داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری نیز در این مراسم بیان کرد: ششمین دوره این المپیاد با عنوان سه هزار شهید شهرستان ری، از هفته تا پایان شهریورماه و با مشارکت هیئت‌های ورزشی، مدیران شهری و مدیران بخش‌های تابعه شهرستان برگزار شد.

جواد ترابی با اشاره به حضور چهار هزار ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها افزود: مسابقات در بیش از ۳۰ رشته ورزشی و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار و در شهر‌ها و بخش‌های مختلف شهرستان ری میزبان رقابت‌های ورزشی بودند.

وی با قدردانی از همکاری هیئت‌های ورزشی، شهرداران، بخشداران و مجموعه‌های اجرایی و مدیریتی افزود: همراهی و حمایت این مجموعه‌ها نقش مهمی در برگزاری مسابقات مطلوب داشت و شهرستان ششمین المپیاد ورزشی ری بدون حادثه و حاشیه به کار خود پایان داد.