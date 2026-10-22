

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل منابع و آبخیزداری استان اصفهان؛ در پی گشت‌زنی نیرو‌های حفاظتی و با همکاری همیاران طبیعت، ۵۵۰ کیلوگرم چوب غیرمجاز تاغ در منطقه دشت سجزی کشف و ضبط شد.

در این عملیات، یک دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد و متهم پیش از دستگیری متواری شد.

تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم همچنان ادامه دارد.

دشت سجزی در ۲۵ کیلومتری شرق اصفهان به مساحت تقریبی ۴۳ هزار هکتار در مجاورت فرودگاه بین المللی اصفهان، منطقه هوایی شهید بابایی، خطوط

مواصلاتی شمال به جنوب و راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرک‌های صنعتی قرار دارد.