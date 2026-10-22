جانشین فراجا در جیرفت گفت :نیروی انتظامی در کنار مردم و مسئولان برای تأمین امنیت و فراهم‌کردن بستر توسعه و سرمایه‌گذاری در این منطقه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه معادن، کشاورزی و تجارت، از تصمیم فراجا برای تقویت و ارتقاء کامل‌تر فرماندهی انتظامی در جنوب این استان خبر داد .

سردار قاسم رضایی که برای راه‌اندازی ستاد فرماندهی انتظامی جنوب کرمان به منطقه سفر کرده، در جمع خبرنگاران اعلام کرد:با ارتقای خدمات انتظامی در جنوب استان کرمان بستری برای توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سایر مولفه‌ها، به‌ویژه معادن فراهم می شودو یکی از این تصمیمات، ایجاد فرماندهی کامل‌تر و تقویت‌شده انتظامی برای توسعه جنوب استان است.

وی گفت: امروز نیرو‌های مسلح مقتدری و قوای انتظامی در کنار قوای نظامی و مردم از همه ارزش‌های کشورمان به‌ویژه تمامیت ارضی، دفاع خواهد کرد.