مدیرکل گمرک فارس از رشد حدود ۴۲ درصدی ارزش صادرات این گمرک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: میزان صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری در این مدت ۴۳۸ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۶۲۶ دلار بوده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، افشین صادقی اظهار کرد: میزان صادرات استان از لحاظ ارزش دلاری در ۶ ماه نخست سال جاری ۴۳۸ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۶۲۶ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: از لحاظ وزنی میزان صادرات استان در ۶ ماه نخست امسال ۴۱۶ هزار و ۲۵ تن بوده است که ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک فارس تصریح کرد: عمده کالا‌های صادرشده از استان در طی این مدت شامل شمش آلومینیوم، شمش فولادی، میلگرد، اوره، پودر شیر خشک، شکر سفید، آلکیدرزین، گوجه فرنگی، بهبوددهنده لبنیات و کاشی و سرامیک بوده است.

صادقی بیان کرد: این کالا‌ها از استان به کشور‌های ترکیه، عمان، افغانستان، عراق، ازبکستان، امارات، غنا، الجزایر، هند و پاکستان صادر شده است.

وی ادامه داد: این کالا‌ها در قالب ۲ هزار و ۷۴۶ فقره اظهارنامه صادراتی صادر شده‌اند که در مقایسه با سال گذشته چهار درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک فارس افزود: این اداره‌کل آمادگی انجام تشریفات گمرکی را در سراسر استان و با کمترین زمان دارد.