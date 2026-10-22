فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به کارگردانی بهرنگ توفیقی به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود و برنامه «دکتر سلام» پنجشنبه ۳۰ مهر با موضوع کنترل اضطراب روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

بازگشت «آژانس دوستی» به قاب تلویزیون و «دکتر سلام» با مهار اضطراب

بازگشت «آژانس دوستی» به قاب تلویزیون و «دکتر سلام» با مهار اضطراب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به کارگردانی بهرنگ توفیقی به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود؛ مجموعه‌ای که در مسیر احیای آثار ماندگار تلویزیون، بار دیگر به قاب تصویر بازمی‌گردد.

داستان این مجموعه که در یک آژانس تاکسی می‌گذرد، در هر قسمت با ورود مسافران، ماجرا‌های متنوع و متفاوتی را روایت می‌کند.

بر اساس جدول پخش جدید تلویزیون قرار است شبکه‌ها در روز‌های زوج یک سریال و در روز‌های فرد سریالی دیگر را پخش کنند و روز‌های جمعه به مجموعه‌های هفتگی اختصاص یابد.

همچنین برنامه «دکتر سلام» پنجشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۳ با موضوع کنترل اضطراب و اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

دکتر فروغ اسرافیلیان، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در این برنامه به کنترل اضطراب می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی روی آنتن می‌رود.