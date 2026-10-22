سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با توجه به افزایش موارد بروز مشکلات برای هموطنان ایرانی از سوی افراد و شرکت‌های مدعی ارائه مشاوره و خدمات مهاجرت، اخذ اقامت، اشتغال، تحصیل، سرمایه‌گذاری و خرید ملک، بر لزوم هوشیاری و مراقبت بیشتر شهروندان ایرانی در این زمینه تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد، در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از هموطنان ایرانی تحت تاثیر تبلیغات بی‌اساس، اخبار نادرست و وعده‌های دروغ اخذ اقامت و تسهیل مهاجرت به کشور‌های اروپایی از طریق جمهوری آذربایجان و یا تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در این جمهوری دچار گرفتاری شده و علاوه بر مال‌باختگی، با اتهاماتی همچون جعل اسناد، عبور غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات بازداشت و زندانی شده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به هموطنان عزیز ایرانی اکیداً توصیه می‌ کند، درباره صحت و اعتبار مطالب و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد، توجه کافی داشته و بدون شناخت و کسب اطمینان، از هرگونه پرداخت وجه و یا همکاری با این افراد خودداری کنند.

لازم به ذکر است صرفا سفارت جمهوری اسلامی در باکو (و بخش کنسولی سفارت) و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، به عنوان نمایندگان رسمی ایران در جمهوری آذربایجان فعالیت داشته و متولی ارائه خدمات کنسولی بوده و هرگونه ادعای نمایندگی یا انتساب به آنها دروغ و بدون وجاهت است.

هموطنان ایرانی می‌توانند برای کسب راهنمائی، اطلاعات بیشتر و یا در صورت مواجهه با مشکل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو مراجعه و یا از طریق شماره‌های زیر تماس بگیرند.

تلفن همراه و مبادله پیام از طریق واتساپ (بصورت ۲۴ ساعته) ۹۹۴۵۰۲۴۳۳۴۳۸+

تلفن ثابت: ۴۳۳۰۳۱۱-۰۰۹۹۴۱۲ و ۴۳۴۰۳۴۰-۰۰۹۹۴۱۲