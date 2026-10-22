برگزاری مرحله اول لیگ استانی تیراندازی

مرحله اول لیگ استانی تیراندازی خراسان رضوی در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

به گفته سید کاظم رضوانی مسئول کمیته مسابقات هیئت تیراندازی خراسان رضوی، مسابقات لیگ تیراندازی استان با حضور ۱۱۰ نفر از تیراندازان برتر خراسان رضوی برگزار می‌شود. در این مسابقات ۲۲ تیم از ۸ شهرستان مشهد، نیشابور، سبزوار، سرخس، خواف، تربت جام، قوچان و کاشمر با هم رقابت می‌کنند و در دو اسلحه تفنگ و تپانچه بادی و در ۸ مرحله تا پایان سال برگزار می‌شود.

تجلیل از پیشکسوتان ورزشی تربیت بدنی سپاه خراسان رضوی

پیشکسوتان ورزشی تربیت بدنی سپاه خراسان رضوی در سالن شهید آوینی مشهد تجلیل شدند.

همایش تجلیل از پیشکسوتان ورزشی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی با حضور ۷۰ نفر از مربیان و استادان پیشکسوت برگزار شد. این افراد در دوران دفاع مقدس و پس از آن مسوولیت ورزشی در یگان‌ها داشتند و در رشته‌های ورزشی مختلف از جمله شنا، کوهنوردی، دفاع شخصی به رزمندگان آموزش می‌دادند.

دیدار دائم‌پناه مشهد با فولاد هرمزگان فردا برگزار می‌شود

تبم دائم‌پناه مشهد فردا جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵ در هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور میزبان تیم فولاد هرمزگان است. این بازی ساعت۱۶ فردا با حضور هواداران در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می‌شود.