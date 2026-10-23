نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با تکیه بر پیشینه تاریخی اصفهان در عرصه ایثار و مقاومت، هفتم آبان در این شهر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اصفهان از هفتم آبان با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، هنرمندان و چهره‌های فرهنگی شهر در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای میزبان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت است.

نمایش آثار این رویداد از هشتم تا سیزدهم آبان در پردیس سینمایی ملت ا جرا خواهد شد و برگزیدگان جشنواره نیز شامگاه پنجشنبه چهاردهم آبان معرفی می‌شوند.

این جشنواره به دبیری جلال غفاری برگزار می‌شود.

استان اصفهان با تقدیم بیش از ۲۳ هزار شهید، ۴۸ هزار جانباز و ۳ هزار و ۵۰۰ آزاده، از استان‌های شاخص کشور در حوزه ایثارگری است.

همچنین گلستان شهدای اصفهان با ۷ هزار و ۴۴۷ شهید، به‌عنوان دومین گلزار شهدای جهان اسلام شناخته می‌شود.

حماسه مردم اصفهان در ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و تشییع پیکر ۳۷۰ شهید عملیات محرم نیز از رویداد‌های ماندگار در حافظه تاریخی این شهر به شمار می‌رود.