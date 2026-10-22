وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شادگان از ظرفیت‌های بزرگی در حوزه گردشگری، صنایع دستی و تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و با جذب سرمایه‌گذاری می‌توان این فرصت‌ها را به اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی منطقه تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه سفر به خوزستان با حضور در شهرستان شادگان و شرکت در آیین شکرانه برداشت خرما گفت: این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری جنوب کشور تبدیل شود و در همین راستا، تدوین طرح جامع گردشگری شادگان ضروری است. تالاب شادگان نیز فرصتی طلایی برای توسعه این منطقه به شمار می‌رود که به اعتقاد من، ارزشی فراتر از نفت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های شادگان در سطح ملی و جهانی تصریح کرد: با فرماندار توافق کرده‌ایم سرمایه‌گذاران را به این شهرستان دعوت کنیم تا با معرفی فرصت‌های موجود و جذب منابع سرمایه‌ای، زمینه ایجاد اشتغال، درآمدزایی و رونق اقتصادی فراهم شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از آغاز برنامه‌ای جدی برای ایجاد بازارچه صنایع دستی در تمامی شهرستان‌ها خبر داد و گفت: برای بازاریابی داخلی و صادرات محصولات صنایع دستی نیز برنامه گسترده‌ای طراحی کرده‌ایم تا از ظرفیت شبکه‌های توزیع جهانی برای عرضه این محصولات استفاده شود.

صالحی امیری با اشاره به دیگر ظرفیت‌های اقتصادی شادگان اظهار کرد: دامداری، کشاورزی و تولید ماهی، میگو و سایر فرآورده‌ها از ظرفیت‌های مهم این شهرستان است که باید به‌صورت جدی دنبال شود. همچنین خرمای شادگان با تبدیل به فرآورده‌های جدید، قابلیت عرضه در بازار‌های داخلی و صادراتی را دارد؛ اقدامی که نمونه‌های آغاز آن را در نمایشگاه امروز شاهد بودیم.

وی با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده در حوزه گردشگری افزود: همکاران ما در استان و ستاد وزارتخانه برنامه‌های جدیدی را دنبال خواهند کرد. همچنین چند روستا برای ثبت ملی و جهانی در نظر گرفته شده‌اند که اقدامات مربوط به آنها پیگیری خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم شادگان گفت: نماینده این شهرستان فردی سخت‌کوش و دلسوز است که به‌طور مستمر مسائل مردم را پیگیری می‌کند. من نیز شخصاً انگیزه دارم توجه بیشتری به مسائل این منطقه داشته باشم.

صالحی امیری با اشاره به خاطرات خود از مردم این منطقه افزود: پس از چهار دهه، آنچه همچنان از این دیار در ذهن من باقی مانده، سخاوت و کرامت مردم آن است و امروز نیز همان فرهنگ، اخلاق و سنت را در میان مردم مشاهده می‌کنم.

وی در پایان تأکید کرد: دولت کمک به اشتغال، صادرات و بازاریابی را وظیفه خود می‌داند. مقرر شده است اقدامات مرتبط با حوزه مسئولیت وزارتخانه را عملیاتی کنم و گزارشی از وضعیت شادگان و مسائل مربوط به این شهرستان را نیز در دولت ارائه دهم.