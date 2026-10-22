به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر ضرورت اخذ شناسه (QR Code) و شناسنامه برای تمامی محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی استان تأکید کرد.

شبنم جلیل زاده در حاشیه مراسم «روز انتقال یافته‌های تحقیقاتی با موضوع بیماری‌های ویروسی گلخانه‌ها» که روز چهارشنبه با حضور جمعی از مدیران، محققان و گلخانه‌داران در ارومیه برگزار شد، با تشریح نحوه ثبت درخواست و اخذ شناسنامه واحدها، خواستار همکاری همه‌جانبه انجمن گلخانه‌داران، اتاق اصناف کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی در تسریع این فرایند شد.

در این رویداد علمی-ترویجی که از طریق شبکه استانی برکت نیز پخش شد، رضا پوررحیم، رئیس بخش تحقیقات ویروس‌شناسی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، آخرین یافته‌های علمی در خصوص پیشگیری از بیماری‌های ویروسی را ارائه کرد و سخنرانان همچنین پیرامون چالش‌های تأمین سوخت، نهاده‌ها و راهکار‌های مدیریت بیولوژیک آفات به بحث و تبادل نظر پرداختند.