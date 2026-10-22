\u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u00ab\u06cc\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0647\u062f\u06cc\u00bb \u0648 \u00ab\u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0642\u0644\u06cc \u0633\u0648\u0631\u0627\u0646\u06cc\u00bb \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u06cc\u0627\u0646\u0686\u0634\u0645\u0647 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n