به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی، در آیین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر از پیش‌بینی اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومانی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید زرشک از کشاورزان خبر داد.

هاشمی، با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت زرشک در سال جاری، گفت: برای حمایت از زرشک‌کاران و بهبود شرایط بازار این محصول، برنامه‌ریزی‌هایی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از پیگیری راه‌اندازی کارخانه تولید کنسانتره زرشک در استان خبر داد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از برنامه‌های مورد توجه در این حوزه عنوان کرد. استاندار خراسان جنوبی افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند در صورت تحقق، به حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد ارزش افزوده برای زرشک و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان کمک کند.

پیش‌بینی شده امسال حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک تازه از باغ‌های زرشک خراسان جنوبی برداشت شود.