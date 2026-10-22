صد تن از استادان و نخبگان مرکز هم اندیشی دانشگاه‌های کشور صبح امروز با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل جزیره هرمز، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در قسمت مشرف بر مسیر اقتدار در خلیج فارس برافراشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ دبیر دهمین رویداد رسانه‌ای دانشگاه‌های کشور گفت: دفاع از نظم ایرانی، اعلام آمادگی برای پیوستن به مدافعان مسیر اقتدار، جزایر و نوار مرزی در جنوب کشور، از اهداف سفر استادان دانشگاه‌ها به جزیره هرمز است.

مرتضی فاضلی افزود: شماری از این استادان، دانش آموخته دانشگاه‌های خارج از کشور هستند که پیشنهاد‌های کشور‌های غربی را برای تدریس نپذیرفتند و اکنون مشغول تدریس به دانشجویان ایرانی در علوم اقتدار آفرین هستند.

صد تن از استادان و نخبگان مرکز هم اندیشی دانشگاه‌های کشور با هدف دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم و مدافعان کشور از دیروز وارد هرمزگان شده‌اند.

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این اساتید امروز در سفر به جزیره هرمز در گلزار شهدای این جزیره حاضر شدند و به شهدای هشت سال دفاع مقدس، نبرد دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم و شهدای خلیج فارس ادای احترام کردند.

تجمع با هدف خونخواهی امام شهید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم از دیگر برنامه‌های سفر استادان دانشگاه‌های کشور به جزیره هرمز بود.