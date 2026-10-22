با ادامه فعالیت موج بارشی در آذربایجان غربی، رگبار‌های متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته شاهد رگبار‌های باران و رعدوبرق در سطح استان بودیم، بطوریکه ایستگاه نالوس اشنویه با ۱۱.۴ میلی متر بیشترین مقدار بارش‌ها را به خود اختصاص داد.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با ادامه فعالیت موج بارشی، طی امروز هم انتظار رگبار‌های متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد را در برخی نقاط استان داریم، که با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و طبق هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده، احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط استان را به همراه خواهد داشت. این موج بارشی از اواخر وقت امروز بتدریج جو استان را ترک خواهد کرد.

از نظر دمایی هم با شمالی شدن جریانات هوا، روند تدریجی کاهش دما‌های بیشینه در سطح استان پیش بینی می‌شود که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته چالدران با ۶.۶ و پلدشت با ۲۶.۱ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۲ تا ۲۱.۵ درجه سلسیوس گزارش شد.