جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف ۱۰ هزار ثوب لباس قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق لباس توسط برخی افراد سودجو در شهرستان قدس،‌ موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قدس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی موفق شدند انبار نگهداری البسه را شناسائی کنند و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از محل ۱۰ هزار ثوب البسه قاچاق را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قدس همه کالاها توقیف و یک متهم نیز دستگیر شد.