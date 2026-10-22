\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0627\u0632 \u06f1\u06f0 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0648 \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0645\u0627\u0632\u062c\u0645\u0627\u0639\u062a \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n